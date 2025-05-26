Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі національного телемарафону.

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Як зрозуміти, що росіяни готуються запускати "Калібри"

Плетенчук розповів, що ймовірність застосування ракет ворогом залежить від ситуації в повітрі. Окупанти часто використовують "Калібри" під час комбінованих атак разом із авіацією. Якщо з’являється інформація про підготовку літаків – варто очікувати і запуск ракет морського базування.

Для того, щоб зрозуміти яка імовірність застосування в принципі, я завжди кажу: дивіться вгору. Тому що, як правило, їх використовують під час комбінованих атак,

– пояснив речник ВМС.

За його словами, час на реагування на запуск ракет типу "Калібр" є, оскільки це не балістика. "Тому в принципі це все взаємопов'язано і ми моніторимо. В будь-якому разі, коли запускаються "Калібри", час на реагування є. Це все ж таки не балістика", – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, що Росія третю ніч поспіль здійснює масовану комбіновану атаку на територію України: застосовують безпілотники та ракети. Є пошкодження в кількох областях країни, у столиці повітряна тривога лунала 6 годин поспіль.