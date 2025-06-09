Водночас жодне цивільне судно не постраждало від української сторони. Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Ранок.LIVE, передає 24 Канал.

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Чорне море можна вважати "сірою зоною"

За словами Плетенчука, жодна зі сторін не може відкрито виходити у море і використовувати його як об'єкт для своїх дій. Українські бойові одиниці обмежені через постійну присутність російської авіації в повітрі.

При цьому цивільне судноплавство здійснюється і, звертаю вашу увагу, що жодного цивільного судна від наших рук не постраждало, хоча вони так саме в зоні ураження,

– зауважив Дмитро Плетенчук.

У ВМС додали, що через Кримську протоку здійснюється судноплавство в російські порти на Азові. Однак Плетенчук нагадав, що Україна офіційно закрила цю протоку, оскільки має на це право і тому, що це зона бойових дій.

Ми контролюємо вогневим способом Азовське море. Українські ракетники та дрони контролюють саму акваторію від присутності російських кораблів,

– повідомив речник ВМС.

Попри відсутність російських кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів, у повітрі там постійно перебувають ворожі дрони та бомбардувальники.

Нагадаємо, що днями під час однієї з комбінованих російських атак моніторингові канали писали про пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. У ВМС спростували цю інформацію. Однак наголосили, що загроза ударів з моря зберігається, адже там перебуває ворожий підводний човен, який є ракетоносієм.