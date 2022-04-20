Мошенническая схема: родственникам бойцов ВСУ за деньги предлагают посодействовать освобождению из плена

Родственники украинских военнослужащих, которые защищают Родину от российских захватчиков, начали получать подозрительные телефонные звонки и сообщения.

Ложь о плене

В Военно-морских силах отмечают, что мошенники пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких военных, звонят со скрытых номеров и предлагают за деньги освободить их из плена.

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В ведомстве также сообщают, что злоумышленники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских военных.

Официально сообщаем, что представители Командования морской пехоты или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средства. Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти,

– отметили в ВМС ВСУ.

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