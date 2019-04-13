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      Мошенническая схема получения гражданства Венгрии: суд наказал 51 украинца

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      Незаконная схема получения венгерского паспорта действовала с 2014 года
      Незаконная схема получения венгерского паспорта действовала с 2014 года / Иллюстративное фото

      39 украинцев должны уплатить штраф, а 12 приговорили к условному заключению за подделку документов с целью получения гражданства Венгрии. Такое решение принял районный суд венгерского города Ньиредьхаза, расположенного в 80 километрах от границы с Украиной. Местные правоохранители разоблачили мошенническую схему, которая действовала с 2014 года.

      12 украинцев получили условные приговоры на срок от 2 до 10 лет заключения. Об этом сообщил изданию Mukachevo.net пресс-секретарь Районного суда Ньиредьхаза Далма Решан, ссылаясь на постановление от 11 апреля.

      Читайте также: Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, – глава "Нафтогаза"

      Еще 39 украинцев, которые пытались мошенническим путем получить гражданство Венгрии, обязаны уплатить штраф – 50 тысяч форинтов (примерно 5 тысяч гривен).

      В организации схемы подозревали двух обвиняемых, которые имели двойное гражданство – Украины и Венгрии. Они получили наиболее суровое наказание, хотя и признали, что подделывали документы, чтобы "помочь украинцам стать венграми" – конечно, за соответствующее денежное вознаграждение.

      В чем суть мошеннической схемы приобретения венгерского гражданства, за которую осудили полусотни человек?

      • Сначала организаторы находили граждан Украины, которые не знали венгерского языка, но хотели венгерский паспорт.
      • Далее изготавливали украинские паспорта на эти фамилии, но вклеивали туда фотографию человека, который венгерский язык знал хорошо.
      • Фальшивые документы подавали в соответствующие инстанции, и таким образом тест на знание венгерского языка проходило подставное лицо.

      Эту схему начали еще в 2014 году, а в целом венгерское гражданство по упрощенной процедуре можно получить с 2011 года. Всего же прокуратура Венгрии расследует по меньшей мере 370 дел против украинцев за подделку документов на получение венгерского гражданства.

      Что известно о скандале с венгерскими паспортами?Напомним, в сентябре 2018 года вспыхнул скандал между Украиной и Венгрией из-за предоставления украинцам венгерского гражданства. В сеть попало видео, где жители закарпатского Берегова получают гражданство и присягают на верность Венгрии. Новоиспеченным подданным Венгрии рекомендовали скрывать факт двойного гражданства от украинской власти.

      Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов не противоречит законам Украины. Однако выдачу их на территории Украины прекратили.

      Подробно о скандале с венгерскими паспортами – читайте в материалах 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Венгрия Скандал з угорськими паспортами
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