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      Шахрайська схема набуття громадянства Угорщини: суд покарав 51 українця

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      Незаконна схема отримання угорського паспорта діяла з 2014 року
      Незаконна схема отримання угорського паспорта діяла з 2014 року / Ілюстративне фото

      39 українців повинні сплатити штраф, а 12 засудили до умовного ув'язнення за підробку документів з метою набуття громадянства Угорщини. Таке рішення прийняв Районний суд угорського міста Ньїредьгаза, розташованого за 80 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві правоохоронці викрили шахрайську схему, яка діяла з 2014 року.

      12 українців отримали умовні вироки на строк від 2 до 10 років ув'язнення. Про це повідомив виданню Mukachevo.net прес-секретар Районного суду Ньїредьгази Далма Решан, посилаючись на ухвалу від 11 квітня.

      Читайте також: Україна почала експорт газу в напрямку Угорщини, – глава "Нафтогазу"

      Ще 39 українців, які намагалися у шахрайський спосіб отримати громадянство Угорщини, зобов'язані сплатити штраф – 50 тисяч форинтів (приблизно 5 тисяч гривень).

      У організації схеми підозрювали двох обвинувачених, які мали подвійне громадянство – України та Угорщини. Вони отримали найбільш суворе покарання, хоч і визнали, що підробляли документи, аби "допомогти українцям стати угорцями" – звісно, за відповідну грошову винагороду. 

      У чому суть шахрайської схеми набуття угорського громадянства, за яку засудили півсотні осіб?

      • Спершу організатори знаходили громадян України, які не знали угорської мови, але хотіли угорський паспорт.
      • Далі виготовляли українські паспорти на ці прізвища, але вклеювали туди фотографію людини, котра угорську мову знала добре.
      • Фальшиві документи подавали у відповідні інстанції, і таким чином тест на знання угорської мови проходила підставна особа.

      Цю схему започаткували ще у 2014 році, а загалом угорське громадянство за спрощеною процедурою можна отримати з 2011 року. Всього ж прокуратура Угорщини розслідує щонайменше 370 справ проти українців за підробку документів щодо отримання угорського громадянства.

      Що відомо про скандал з угорськими паспортами? Нагадаємо, у вересні 2018 року спалахнув скандал між Україною та Угорщиною через надання українцям угорського громадянства. У мережу потрапило відео, де мешканці закарпатського Берегова отримують громадянство та присягають на вірність Угорщині. Новоспеченим підданим Угорщини рекомендували приховувати факт подвійного громадянства від української влади.

      Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що видача угорських паспортів не суперечить законам України. Проте видачу їх на території України припинили.

      Детально про скандал з угорськими паспортами – читайте у матеріалах 24 каналу

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      Теги: Новини України Скандал з угорськими паспортами Угорщина
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