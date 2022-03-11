Мужчины 1990 и 1991 годов рождения хотели обойти запрет на выезд во время военного положения. Они дали пограничникам поддельные временные удостоверения военнообязанных с отметкой о непригодности к военной службе.

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Однако пограничники установили, что документы фальшивые. Мужчины признались, что купили удостоверение в Одессе по 500 долларов за каждое.

Одно удостоверение стоило 500 долларов / Фото Госпогранслужбы

По нескольким статьям

Как установили пограничники, мошенники сами стали жертвами мошенников. Они купили документы, которые дают право пересечения границы в военное время. Мужчинам грозит уголовная ответственность по нескольким статьям.

Бежать военнообязанных украинцев призывает вражеская пропаганда. На этом пытаются нажиться мошенники. Кроме того, враг распространяет фейки о тотальной коррумпированности пограничников, что совершенно не соответствует действительности,

– подчеркнули в Госпогранслужбе.

Украинцы также возвращаются из-за границы

По состоянию на 10 марта в Украину приехали 215 тысяч наших граждан. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что 80% из них составляют мужчины.

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