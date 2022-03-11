Чоловіки з 1990 та 1991 років народження хотіли обійти заборону на виїзд під час воєнного стану. Вони дали прикордонникам підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних з позначкою про непридатність до військової служби.

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Однак охоронці кордону встановили, що документи фальшиві. Чоловіки зізналися, що купили посвідчення в Одесі по 500 доларів за кожне.



Одне посвідчення коштувало 500 доларів / Фото Держприкордонслужби

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