Отобрали криптовалюту на миллионы гривен: полиция разоблачила группу мошенников

Полицейские разоблачили организованную группу мошенников, которые выманивали криптовалюту украинцев через фейковые сайты. Злоумышленники присвоили около 4 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о деятельности мошеннической группы?

В Нацполиции рассказали, что мошенники находили потенциальных жертв в тематических телеграмм-сообществах. Они предлагали "сопровождение" в торговле криптовалютой.

Далее злоумышленники присылали потерпевшим ссылки на фейковые сайты, которые были похожи на легитимные криптобиржи. Однако, как объяснили полицейские, вебресурсы имели вредоносное программное обеспечение, "криптодрейнеры".

Когда пользователи подключали свои электронные кошельки, мошенники получали доступ к их криптовалюте. Так фигуранты могли автоматически списать активы без дополнительного подтверждения.

Полученные виртуальные активы злоумышленники в дальнейшем легализировали: осуществляли финансовые операции, переводили между криптокошельками, меняли форму активов, конвертировали в наличные и маскировали их происхождение, чтобы скрыть незаконный источник их получения,

– добавили в Нацполиции.

По данным дела, в одном из случаев группа похитила более 95 тысяч USDT, то есть почти 4 миллиона гривен. А в другом – еще более тысячи USDT.

Правоохранители провели одновременно 20 обысков по местам жительства аферистов и в их офисе. Во время них изъяли компьютеры, мобильные телефоны, деньги, а также черновые и печатные записи как подтверждение преступной деятельности.

По данным полиции, четырем участникам группы, среди которых и соорганизатор, уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах и легализации незаконных доходов.

Злоумышленникам может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

