Полиция Словакии рассказала, что инцидент произошел в словацком городе Превидза Тренчинского края. Женщина спустила мошенникам деньги через балкон.

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Что рассказали в полиции об инциденте

С 62-летней старшей женщины из Привидзы неизвестный нарушитель связался через мобильный телефон. Он воспользовался ее старшим возрастом и назвал ее "бабушкой", что убедило ее в том, что она говорит с внуком Симоном,

– рассказали в полиции.

Там также отметили, что якобы "внук" рассказал женщине, что нуждается в "большой сумме денег" в течение 7 минут, потому что этого якобы требует банк. Он предложил ей положить все деньги, которые она имела дома, в полиэтиленовый пакет, что старушка и сделала во время разговора.

Пожилая женщина положила в пакет 100 тысяч евро, из которых примерно 50 тысяч евро были ее сбережениями и примерно 50 тысяч евро – сбережениями ее дочери,

– рассказали правоохранители.

Далее злоумышленники сказали пожилой женщине выйти на балкон и выкрикнуть имя "Милана".

В этот момент под балкон подбежал второй злоумышленник, и пожилая женщина бросила ему сумку с деньгами. Неизвестный забрал сумку и ушел в неизвестном направлении.

Словацкая полиция призвала людей тщательно проверять, с кем они говорят по телефону, а также попросили сообщить об этой мошеннической схеме своих пожилых родственников и родных.