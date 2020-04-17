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      Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыльской зоне

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      ГСЧС Украины не собирает деньги / suspilne.media

      В сети мошенники собирают деньги на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения.

      В Фейсбуке и Инстаграме появились фейковые посты о том, что ГСЧС Украины собирает деньги на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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      Кроме того, фейковые аккаунты собирали деньги на различные чрезвычайные ситуации.

      ГСЧС призывает проверять информацию и не покупаться на такие посты.

      Пожар в Чернобыльской зоне: что случилось

      Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, а от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

      Пожары продолжались в течение двух недель. Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и распространился на большой площади.

      14 апреля сообщили о том, что открытого огня уже нет, наблюдают тление в отдельных очагов. Но уже 16 апреля снова стало известно об открытом огоне.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыльской зоне
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