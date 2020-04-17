Мошенники наживаются на пожарах в Чернобыльской зоне
В сети мошенники собирают деньги на ликвидацию последствий пожаров в зоне отчуждения.
В Фейсбуке и Инстаграме появились фейковые посты о том, что ГСЧС Украины собирает деньги на ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Кроме того, фейковые аккаунты собирали деньги на различные чрезвычайные ситуации.
ГСЧС призывает проверять информацию и не покупаться на такие посты.
Пожар в Чернобыльской зоне: что случилось
Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, а от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
Пожары продолжались в течение двух недель. Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в поджогах. Так как они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и распространился на большой площади.
14 апреля сообщили о том, что открытого огня уже нет, наблюдают тление в отдельных очагов. Но уже 16 апреля снова стало известно об открытом огоне.
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