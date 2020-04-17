Шахраї наживаються на пожежах у Чорнобильській зоні

У мережі шахраї збирають гроші на ліквідацію наслідків пожеж у зоні відчуження.

У фейсбуці та інстаграмі з’явились фейкові пости про те, що ДСНС України збирає гроші на ліквідацію наслідків від пожеж у ЧАЕС, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Крім того, фейкові акаунти збирали гроші на різні надзвичайні ситуації.

ДСНС закликає перевіряти інформацію і не купуватись на такі пости.

Пожежа у ЧАЕС: що сталось

Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.

Пожежі тривали протягом двох тижнів. Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону і поширився на велику площу.

14 квітня повідомили про те, що відкритого вогню вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Але вже 16 квітня знову стало відомо про відкритий вогонь.