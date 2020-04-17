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      Шахраї наживаються на пожежах у Чорнобильській зоні

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      ДСНС України не збирає гроші / suspilne.media

      У мережі шахраї збирають гроші на ліквідацію наслідків пожеж у зоні відчуження.

      У фейсбуці та інстаграмі з’явились фейкові пости про те, що ДСНС України збирає гроші на ліквідацію наслідків від пожеж у ЧАЕС, повідомляє пресслужба ДСНС.

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      Крім того, фейкові акаунти збирали гроші на різні надзвичайні ситуації. 

      ДСНС закликає перевіряти інформацію і не купуватись на такі пости.

      Пожежа у ЧАЕС: що сталось

      Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. 

      Пожежі тривали протягом двох тижнів. Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. Через те, що вони спалювали суху траву, вогонь перекинувся на Чорнобильську зону і поширився на велику площу.

      14 квітня повідомили про те, що відкритого вогню вже немає, спостерігають тління в окремих осередках. Але вже 16 квітня знову стало відомо про відкритий вогонь.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа
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