Мошенники со "связями с Зеленским" продавали должности председателей ОГА в Украине: фото

Злоумышленники в Житомирской и Николаевской областях обещали за деньги помочь с назначением главой облгосадминистрации. Они прикрывались тем, что имеют связи с высшим руководством страны – президентом Зеленским, премьером Гончаруком и главой Офиса Президента Ермаком.

Так, одну группу лиц задержали в столице. Мошенники как раз получали 550 тысяч долларов США за престижное "трудоустройство". В целом за пост главы Житомирской ОГА просили 1 миллион 650 тысяч долларов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В состав этой организованной группы входили 3 человека. По предварительной версии следствия они требовали деньги от столичного бизнесмена, который стремился получить должность председателя Житомирской областной государственной администрации. При этом они ссылались на якобы связи в Кабинете Министров Украины и Офисе Президента.



Задержание злоумышленников / фото пресс-центр СБУ



Они "продавали" должность руководителя Житомирской ОГА / фото пресс-центр СБУ

В этот же день, правда, задержали другого преступника, который проворачивал похожую схему. Он "продавал" предпринимателю должность главы Николаевской облгосадминистрации. Помочь с назначением злоумышленник обещал за 3 миллиона 100 тысяч долларов. Он хвастался якобы связями с руководителем Офиса Президента, премьер-министром и президентом.



Должность главы Николаевской ОГА оказалась "дороже" / фото задержания пресс-центр СБУ

Поймали его во время передачи суммы в размере 350 тысяч долларов.

Ведется следствие, а против злоумышленников уже открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Им грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.



Полученные деньги / фото пресс-центр СБУ