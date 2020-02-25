Шахраї зі "зв’язками з Зеленським" продавали посади голів ОДА в Україні: фото

Зловмисники на Житомирщині та Миколаївщині обіцяли за гроші посприяти з призначенням головою облдержадміністрації. Вони прикривалися тим, що мають зв’язки із вищим керівництвом держави – президентом Зеленським, прем’єром Гончаруком та главою Офісу Президента Єрмаком.

Так, одну групу осіб затримали у столиці. Шахраї саме отримували 550 тисяч доларів США за престижне "працевлаштування". Загалом за посаду голови Житомирської ОДА просили 1 мільйон 650 тисяч доларів. Про це інформує Офіс генпрокурора.

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До складу цієї організованої групи входили 3 особи. За попередньою версією слідства вони вимагали гроші від столичного бізнесмена, який прагнув отримати посаду голови Житомирської обласної державної адміністрації. При цьому вони посилалися на нібито зв’язки у Кабінеті Міністрів України та Офісі Президента.



Затримання зловмисників/ фото пресцентр СБУ



Вони "продавали" посаду керівника Житомирської ОДА/ фото пресцентр СБУ

Цього ж дня, щоправда, затримали іншого злочинця, який провертав схожу схему. Він "продавав" підприємцю посаду глави Миколаївської облдержадміністрації. Посприяти із призначенням зловмисник обіцяв за 3 мільйони 100 тисяч доларів. Він вихвалявся начебто зв’язками з керівником Офісу Президента, прем’єр-міністром та президентом.



Посада глави Миколаївської ОДА виявилась "дорожчою"/ фото затримання пресцентр СБУ

Спіймали його під час передачу суми у розмірі 350 тисяч доларів.

Наразі триває слідство, а проти зловмисників вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Їм загрожує від 5 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.



Отримані гроші/ фото пресцентр СБУ