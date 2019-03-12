Мошенники угрожают украинцам относительно выборов от имени сети ОПОРА

Неизвестные в течение 12 марта звонили украинцам, выспрашивали об электоральных предпочтениях и угрожали наказанием в случае нарушения избирательного законодательства. При этом неизвестные представлялись членами гражданской сети ОПОРА.

Такие сообщения организация получила от жителей Полтавской, Харьковской и Черниговской областей. В сети ОПОРА резко отвергли свою причастность к этим телефонным звонкам.

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Сеть ОПОРА не проводила, не проводит и не планирует проводить никаких телефонных обзвонов граждан. Кроме того, деятельность нашей организации направлена на наблюдение за избирательным процессом, чтобы он происходил в рамках действующего законодательства,

– отметили в организации.

Там добавили, что не проводят никаких социологических опросов электоральных предпочтений украинцев.

"Мы расцениваем такие действия как сознательную манипуляцию и введение в заблуждение граждан. Кроме того, это – попытка посягательства на репутацию гражданской сети ОПОРА", – добавили в организации.

В сети ОПОРА призвали тех, кто столкнулся подобной ситуацией, срочно сообщать об этом в организацию по номеру телефона (044) 591 44 44, или на электронную почту [email protected]

Что известно о гражданской сети ОПОРА?

Всеукраинская общественная организация. Одна из ведущих неправительственных и беспартийных всеукраинских организаций общественного контроля в сфере выборов, парламентаризма, образования, управления общей собственностью, энергоэффективности, местного самоуправления, а также всеобъемлющего внедрения принципа открытых данных. В организации говорят, что стремятся к устойчивому развитию общества, необратимым изменениям. Они могут быть обеспечены через качественные институциональные реформы, позитивные социальные и культурные сдвиги. Организация является участницей коалиции Реанимационный пакет реформ.