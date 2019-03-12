Шахраї погрожують українцям щодо виборів від імені мережі ОПОРА

Невідомі протягом 12 березня телефонували українцям, випитували про електоральні вподобання та погрожували покаранням у разі порушення виборчого законодавства. При цьому невідомі представлялися членами Громадянської мережі ОПОРА.

Такі повідомлення організація отримала від мешканців Полтавської, Харківської та Чернігівської областей. В мережі ОПОРА різко відкинули свою причетність до цих телефонних дзвінків.

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Мережа ОПОРА не проводила, не проводить та не планує проводити жодних телефонних обдзвонів громадян. Крім того, діяльність нашої організації спрямована на спостереження за виборчим процесом, аби він відбувався в межах чинного законодавства,

– наголосили в організації.

Там додали, що не проводять жодних соціологічних опитувань щодо електоральних вподобань українців.

"Ми розцінюємо такі дії як свідому маніпуляцію та введення в оману громадян. Крім того, це – спроба зазіхання на репутацію Громадянської мережі ОПОРА", – додали в організації.

В мережі ОПОРА закликали тих, хто зіткнувся подібною ситуацією терміново повідомляти про це до організації за номером телефону (044) 591 44 44, або на електронну пошту [email protected]

Що відомо про Громадянську мережу ОПОРА? Всеукраїнська громадська організація. Одна з провідних неурядових та позапартійних всеукраїнських організацій громадського контролю у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. В організації кажуть, що прагнуть сталого розвитку суспільства, незворотних змін. Вони можуть бути забезпечені через якісні інституційні реформи, позитивні соціальні та культурні зрушення. Організація є учасницею коаліції Реанімаційний пакет реформ.