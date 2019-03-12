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      Шахраї погрожують українцям щодо виборів від імені мережі ОПОРА

      231 Читать новость на русском
      Шахраї погрожують українцям щодо виборів від імені мережі ОПОРА
      Шахраї погрожують українцям щодо виборів від імені мережі ОПОРА / Колаж 24 канал

      Невідомі протягом 12 березня телефонували українцям, випитували про електоральні вподобання та погрожували покаранням у разі порушення виборчого законодавства. При цьому невідомі представлялися членами Громадянської мережі ОПОРА.

      Такі повідомлення організація отримала від мешканців Полтавської, Харківської та Чернігівської областей. В мережі ОПОРА різко відкинули свою причетність до цих телефонних дзвінків.

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      Мережа ОПОРА не проводила, не проводить та не планує проводити жодних телефонних обдзвонів громадян. Крім того, діяльність нашої організації спрямована на спостереження за виборчим процесом, аби він відбувався в межах чинного законодавства,
      – наголосили в організації.

      Там додали, що не проводять жодних соціологічних опитувань щодо електоральних вподобань українців.

      "Ми розцінюємо такі дії як свідому маніпуляцію та введення в оману громадян. Крім того, це – спроба зазіхання на репутацію Громадянської мережі ОПОРА", – додали в організації.

      В мережі ОПОРА закликали тих, хто зіткнувся подібною ситуацією терміново повідомляти про це до організації за номером телефону (044) 591 44 44, або на електронну пошту [email protected]

      Що відомо про Громадянську мережу ОПОРА? Всеукраїнська громадська організація. Одна з провідних неурядових та позапартійних всеукраїнських організацій громадського контролю у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. В організації кажуть, що прагнуть сталого розвитку суспільства, незворотних змін. Вони можуть бути забезпечені через якісні інституційні реформи, позитивні соціальні та культурні зрушення. Організація є учасницею коаліції Реанімаційний пакет реформ.

      blog_ava
      Шахраї вигадали нову аферу для клієнтів "Приватбанку"
      12 березня
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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Порушення на виборах Шахрайство
      Джерело: 24 Канал
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