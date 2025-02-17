Карательная система в России не дает шанса для протеста

Смерть Навального не стала катализатором единения россиян и создания настоящей оппозиции по одной простой причине. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Российский президент Владимир Путин выстроил настолько мощную карательную систему, что она не дает шанса утвердиться и развиваться оппозиции. После так называемого "марша справедливости", организованного Евгением Пригожиным летом 2023 года, Путин дал команду расширить Росгвардию.

Этим он создал еще одну армию внутри России, которая занимается не внешними военными операциями, а исключительно внутренними вопросами по всей России. Восстания в Дагестане, Башкортостане и других республиках были очень быстро подавлены.

Также не забывайте, что у Путина есть "ручной" Рамзан Кадыров, который также активно приобщается к подавлению любых протестных настроений в России. Последним таким протестом были выступления россиян против мобилизации в сентябре 2022 года. Доходило до того, что перед внутренними службами ставили план, что они должны арестовать определенное количество россиян. Были такие показательные случаи, когда людей арестовывали просто в магазине. Человек заходит что-то купить, к нему подходят и арестовывают. Таким образом делали статистику.

Многих россиян просто запугали. Им не дают поднять голову. Это тактика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом даже белорусские оппозиционеры говорят.

Единственный, кто может помочь созданию мощной оппозиции в России

Юлия Навальная могла стать началом большой оппозиции в России, но наши западные партнеры решили по-другому. В лицах Навальной, Юрия Пивоварова, Владимира Кара-Мурзы они увидели альтернативу путинскому режиму. Джо Байден даже приглашал в Белый дом Навальную и Кара-Мурзу, чем демонстрировал, что они являются олицетворением российской оппозиции.

Заметьте У Европы есть единственная гарантия безопасности и это не США

Но оппозиция не может быть эффективной за рубежом. Тем более, что она последовательно выступает за идеи, которые еще выдвигал Барис Немцов, и говорит о списке Магницкого. Это американский закон, который предусматривает введение исключительно персональных санкций против россиян, которые помогают режиму. В этом контексте стоит вспомнить конфискацию денег Малофеева. Это была небольшая сумма, около 6 миллионов долларов, которые в конце концов были переданы Украине.

В понимании российской оппозиции виновато не население, которое поддерживает Путина, а только Путин и его окружение, что является абсолютно ошибочным подходом. Нужно поднять население и объяснить, что все будут страдать, если Путин будет у власти. Преследование только кого-то одного ни к чему не приведет.

У Навального в России не было такой большой поддержки, как у Немцова. Он бы не смог поднять большое количество россиян к сопротивлению. Сейчас нет перспективы создания мощной оппозиции в России. Все "хорошие русские", которые сидят за рубежом, мало чем отличаются от Навальной. Они между собой не могут найти общий язык, чего только стоит скандал с Фондом по борьбе с коррупцией Навального и обвинениями Ходорковского.

Только внешний фактор мог бы помочь России перезагрузиться. Однако сегодня ни у американцев, ни у европейцев не хватает духа для поддержки настоящей радикальной оппозиции, вроде Легиона "Свобода России" или Российского добровольческого батальона, которые с оружием в руках были готовы уничтожить Путина. Их рейды в Белгородскую область не получили публичной поддержки Запада.

Объективно оценивая сегодняшнюю ситуацию, без поддержки Запада я не вижу перспективы зарождения какой-то большой и мощной оппозиции.