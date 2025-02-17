Каральна система у Росії не дає шансу для протесту

Смерть Навального не стала каталізатором єднання росіян та створення справжньої опозиції з однієї простої причини. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Російський президент Владімір Путін вибудував настільки потужну каральну систему, що вона не дає шансу утвердитися і розвиватися опозиції. Після так званого "маршу справедливості", організованого Євгєнієм Пригожиним влітку 2023 року, Путін дав команду розширити Росгвардію.

Цим він створив ще одну армію всередині Росії, яка займається не зовнішніми військовими операціями, а виключно внутрішніми питаннями по всій Росії. Повстання у Дагестані, Башкортостані та інших республіках були дуже швидко придушені.

Також не забуваймо, що у Путіна є "ручний" Рамзан Кадиров, який також активно долучається до придушення будь-яких протестних настроїв у Росії. Останнім таким протестом були виступи росіян проти мобілізації у вересні 2022 року. Доходило до того, що перед внутрішніми службами ставили план, що вони повинні арештувати певну кількість росіян. Були такі показові випадки, коли людей арештовували просто в магазині. Людина заходить щось купити, до неї підходять і арештовують. У такий спосіб робили статистику.

Багатьох росіян просто залякали. Їм не дають підняти голову. Це тактика самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Про це навіть білоруські опозиціонери говорять.

Єдиний, хто може допомогти створенню потужної опозиції у Росії

Юлія Навальна могла стати початком великої опозиції у Росії, але наші західні партнери вирішили по-іншому. В обличчях Навальної, Юрія Пивоварова, Владіміра Кара-Мурзи вони побачили альтернативу путінському режиму. Джо Байден навіть запрошував у Білий дім Навальну та Кара-Мурзу, чим демонстрував, що вони є уособленням російської опозиції.

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Та опозиція не може бути ефективною за кордоном. Тим більше, що вона послідовно виступає за ідеї, які ще висував Баріс Нємцов, та говорить про список Магніцького. Це американський закон, який передбачає введення виключно персональних санкцій проти росіян, які допомагають режиму. У цьому контексті варто згадати конфіскацію грошей Малофєєва. Це була невелика сума, близько 6 мільйонів доларів, які зрештою були передані Україні.

У розумінні російської опозиції винне не населення, яке підтримує Путіна, а лише Путін та його оточення, що є абсолютно хибним підходом. Потрібно підняти населення і пояснити, що усі будуть потерпати, якщо Путін буде при владі. Переслідування лише когось одного ні до чого не призведе.

У Навального у Росії не було такої великої підтримки, як у Нємцова. Він би не зміг підняти велику кількість росіян до спротиву. Наразі нема перспективи створення потужної опозиції у Росії. Усі "хороші руські", які сидять за кордоном, мало чим відрізняються від Навальної. Вони між собою не можуть порозумітися, чого лише вартує скандал з Фондом з боротьби з корупцією Навального та звинуваченнями Ходорковського.

Лише зовнішній фактор міг би допомогти Росії перезавантажитись. Однак сьогодні ні в американців, ні в європейців не вистачає духу для підтримки справжньої радикальної опозиції, як от Легіону "Свобода Росії" чи Російського добровольчого батальйону, які зі зброєю у руках були готові знищити Путіна. Їхні рейди в Бєлгородську область не отримали публічної підтримки Заходу.

Об'єктивно оцінюючи сьогоднішню ситуацію, без підтримки Заходу я не бачу перспективи зародження якоїсь великої та потужної опозиції.