Мощная буря пронеслась Польшей: есть погибшие и раненые – фото последствий непогоды
Непогода наделала большой вред в Польше. По меньшей мере один человек погиб и более 10 были ранены.
Как информируют местные СМИ, наибольшие разрушения ураган нанес Мазовецкому воеводству, в которое входит столица страны Варшава.
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Там сильный ветер повредил около 300 зданий, более половины из которых являются жилыми домами.
Как пишет RMF 24, в результате непогоды пострадали десять человек.
Есть информация об одном погибшем. Вице-бургомистр города Воломин, что недалеко от Варшавы, от полученных травм скончался в больнице.
Для устранения последствий непогоды было задействовано более 20 спасателей. Больше всего вызовов связано с повалом деревьев.
По прогнозам синоптиков, непогода с дождями и градом идет в Украину из стран Балтии. Так, в пятницу, 22 июня, холодный атмосферный фронт разделит Украину на две части – в западных областях пройдут дожди и ощутимо снизится температура, а на востоке и в центре все еще будет царить жара.