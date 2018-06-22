Мощная буря пронеслась Польшей: есть погибшие и раненые – фото последствий непогоды

Непогода наделала большой вред в Польше. По меньшей мере один человек погиб и более 10 были ранены.

Как информируют местные СМИ, наибольшие разрушения ураган нанес Мазовецкому воеводству, в которое входит столица страны Варшава.

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Там сильный ветер повредил около 300 зданий, более половины из которых являются жилыми домами.

Как пишет RMF 24, в результате непогоды пострадали десять человек.

Duże zniszczenia w powiecie przasnyskim na Mazowszu. Świadkowie mówią o przejściu trąby powietrznej. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości .@Infoprzasnysz pic.twitter.com/U7J6oTbkkK — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 22 червня 2018 р.

Есть информация об одном погибшем. Вице-бургомистр города Воломин, что недалеко от Варшавы, от полученных травм скончался в больнице.

Для устранения последствий непогоды было задействовано более 20 спасателей. Больше всего вызовов связано с повалом деревьев.

Trudna noc na torach. W 17 miejscach powalone drzewa. Zapewnione dodatkowe lokomotywy spalinowe. Akcja zespołów technicznych i straży pożarnej. W nocy wszystkie drzewa usunięte. Rano linie kolejowe przejezdne. pic.twitter.com/G1qn17IBWC — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) 22 червня 2018 р.

По прогнозам синоптиков, непогода с дождями и градом идет в Украину из стран Балтии. Так, в пятницу, 22 июня, холодный атмосферный фронт разделит Украину на две части – в западных областях пройдут дожди и ощутимо снизится температура, а на востоке и в центре все еще будет царить жара.