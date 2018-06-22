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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мощная буря пронеслась Польшей: есть погибшие и раненые – фото последствий непогоды

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Непогода пронеслась Польшей
Непогода пронеслась Польшей / Twitter

Непогода наделала большой вред в Польше. По меньшей мере один человек погиб и более 10 были ранены.

Как информируют местные СМИ, наибольшие разрушения ураган нанес Мазовецкому воеводству, в которое входит столица страны Варшава.

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Там сильный ветер повредил около 300 зданий, более половины из которых являются жилыми домами.

Как пишет RMF 24, в результате непогоды пострадали десять человек.

Есть информация об одном погибшем. Вице-бургомистр города Воломин, что недалеко от Варшавы, от полученных травм скончался в больнице.

Для устранения последствий непогоды было задействовано более 20 спасателей. Больше всего вызовов связано с повалом деревьев.

По прогнозам синоптиков, непогода с дождями и градом идет в Украину из стран Балтии. Так, в пятницу, 22 июня, холодный атмосферный фронт разделит Украину на две части – в западных областях пройдут дожди и ощутимо снизится температура, а на востоке и в центре все еще будет царить жара.

Теги: Новости Украины Жертвы Погода Стихийный бедствия Новости Польши
Источник: 24 Канал
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