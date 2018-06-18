Улицы-реки и вырванные деревья: непогода наделала беды в Луцке

В понедельник в Луцке бушевала мощная гроза. Кроме шквального ветра и ливней, в городе выпал гигантский град.

Непогода началась примерно в 16:30 18 июня.

Смотрите также: Мощный ливень затопил улицы Винницы: красноречивые фото и видео

Как пишут "Волынские новости", на 33-м микрорайоне ливень был настолько сильным, что иногда не было ничего видно в нескольких метрах впереди.

Смотрите видео непогоды в Луцке:

Проспект Соборности превратился в огромную реку. Маршрутки, автобусы и частные машины ехали по колеса в воде.

Непогода в Луцке 18 июня

Пешеходам приходилось изрядно намочить ноги, чтобы перейти улицу на светофоре.

А возле местного ЗАГСа ветер был такой мощности, что вырывал деревья с корнями.

Непогода бушевала и в Тернополе. В центре города затопило несколько улиц.