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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Улицы-реки и вырванные деревья: непогода наделала беды в Луцке

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Непогода в Луцке
Непогода в Луцке / Facebook

В понедельник в Луцке бушевала мощная гроза. Кроме шквального ветра и ливней, в городе выпал гигантский град.

Непогода началась примерно в 16:30 18 июня.

Смотрите также: Мощный ливень затопил улицы Винницы: красноречивые фото и видео

Как пишут "Волынские новости", на 33-м микрорайоне ливень был настолько сильным, что иногда не было ничего видно в нескольких метрах впереди.

Смотрите видео непогоды в Луцке:

Проспект Соборности превратился в огромную реку. Маршрутки, автобусы и частные машины ехали по колеса в воде.

Луцьк негода

Непогода в Луцке 18 июня

Пешеходам приходилось изрядно намочить ноги, чтобы перейти улицу на светофоре.

А возле местного ЗАГСа ветер был такой мощности, что вырывал деревья с корнями.

Непогода бушевала и в Тернополе. В центре города затопило несколько улиц.

Теги: Новости Украины Новости Луцка Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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