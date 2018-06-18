Вулиці-ріки і вирвані дерева: негода наробила біди у Луцьку
У понеділок, у Луцьку вирувала потужна гроза. Крім шквального вітру та зливи, у місті випав гігантський град.
Негода почалась приблизно о 16:30 18 червня.
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Як пишуть "Волинські новини", на 33-му мікрорайоні злива була настільки сильною, що подекуди не було нічого видно за кілька метрів попереду.
Дивіться відео негоди у Луцьку:
Проспект Соборності перетворився на величезну річку. Маршрутки, автобуси і приватні автівки їхали по колеса у воді.
Негода у Луцьку 18 червня
Пішоходам доводилось добряче намочити ноги, щоб перейти вулицю на світлофорі.
А біля місцевого РАЦСу вітер був такої потужності, що повиривав дерева з корінням.
Негода вирувала й у Тернополі. У центрі міста затопило кілька вулиць.