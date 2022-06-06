Интервью на ютубе 24-го канала начнется 6 июня в 18:30. Одной из главных тем разговора будет снабжение мощным оружием для Вооруженных Сил Украины со стороны западных партнеров.
К теме Те люди, которые говорили: война пройдет очень быстро – говорили опасную вещь, – Данилов
Какие еще темы будут обсуждаться
Алексей Данилов и Алексей Печий обсудят результаты 103 дней героического сопротивления украинского народа русским оккупантам. Также темой для разговора станет нерешительность некоторых западных политиков о помощи Украине в условиях войны.
Еще один важный вопрос – будущее украинцев, вынужденных уехать за границу из-за нападения России, а также тех, кто до сих пор находится в оккупации российских захватчиков.
Интервью с Алексеем Даниловым на ютубе 24 канала: смотрите видео
Последние заявления Данилова о войне в Украине
- Секретарь СНБО считает, что делать выводы о 100 днях войны еще рано. В то же время люди, которые говорили, что она закончится очень быстро, делали опасную вещь.
- По словам Данилова, украинские власти действительно считали, что с территории Беларуси не будет того нападения, которое произошло 24 февраля. За 2 дня до войны министр обороны Украины общался с белорусским коллегой. Тот уверял, что этого не произойдет ни в коем случае.
- Секретарь СНБО рассказал, что летом 2021 на тайном заседании СНБО было поручено обеспечить соответствующую защиту нескольких областей Украины на случай вторжения противника. Почему в феврале 2022 года врагу удалось быстро продвинуться по Херсонщине – еще предстоит выяснить.
- Данилов отметил, что украинские военные борются с сильным и коварным врагом. Учитывая это, гражданам стоит "стиснуть зубы" и продолжать бороться, чтобы выгнать пришедших на нашу землю российских оккупантов.
- По мнению секретаря СНБО, Украине следует готовиться к тому, что через 10 – 20 лет в мире будет "большая война". Поэтому нам нужно модернизировать свое вооружение, чтобы быть готовым к этому.