Інтерв'ю на ютубі 24 каналу розпочнеться 6 червня о 18:30. Однією з найголовніших тем розмови буде постачання потужної зброї для Збройних Сил України з боку західних партнерів.

До теми Ті люди, які казали: війна мине дуже швидко – говорили небезпечну річ, – Данілов

Які ще теми обговорюватимуть

Олексій Данілов та Олексій Печій обговорять результати 103 днів героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Також темою для розмови стане нерішучість деяких західних політиків щодо допомоги Україні в умовах війни.

Ще одне важливе питання – майбутнє українців, які були змушені виїхати за кордон через напад Росії, а також тих, хто досі перебуває в окупації російських загарбників.

Інтерв'ю з Олексієм Даніловим на ютубі 24 каналу: дивіться відео

Останні заяви Данілова щодо війни в Україні