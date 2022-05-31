Про це в інтерв'ю інформаційному агентству розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, війна ще скоро не закінчиться.

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Війна скоро не закінчиться

Ті люди, які казали, що війна дуже швидко закінчиться, що ми вже перемогли, що у квітні будемо святкувати, – говорили небезпечну річ. На превеликий жаль, війна ще буде тривати, і нам до перемоги багато чого треба зробити,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що ситуація на фронті складна, тривають бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. І поки вони не закінчаться, не можна розслаблятися.

"До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання російської федерації по знищенню нашої держави ніхто не скасовував. І з цим треба жити, і всі наші рішення мають прийматися з розумінням цієї аксіоми", – сказав секретар РНБО.

Поставки зброї в Україну

За його словами, на початку війни ніхто не вірив Україну, іноземні розвідки вважали, що українські міста падуть через 10 днів, а за 21 день передбачали, що російські війська дійдуть до Львова. Але після того, як українські захисники дали гідний відпір російським загарбникам, на Україну подивилися інакше.

"Ми почали отримувати зброю, допомогу. Не відразу, не в такій кількості і не такого, скажімо так, ґатунку, як би нам хотілося, але ми почали отримувати. Нині ситуація зрушила з мертвої точки. Звичайно, ми б дуже хотіли, щоб це було набагато швидше і більше. Але процес триває, ми отримуємо гармати М777, інші засоби ураження, процес іде", – додав Данілов.

Він наголосив, що українська влада хоче, що процес пришвидшився, тому що важка зброя, артилерія та танки вже б дозволила виконати деокупацію Маріуполя.

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