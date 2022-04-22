Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

Варте уваги Данілов назвав головні помилки України, які призвели до війни

"Те, що через 10-15-20 років буде велика війна у світі, я в цьому більш ніж упевнений. Вона обов'язково буде", – переконаний Олексій Данілов.

Відтак Україні важливо і надалі розробляти напрацювання в оборонній сфері. Адже це стане в пригоді не лише нам.

Наші здобутки в оборонній сфері, те, що ми показали, що ми можемо виробляти, і наш потенціал, і наш розум, розум наших конструкторів, дуже важливий. У світі небагато таких країн, які мають подібні спроможності,

– наголосив секретар РНБО.

Однак він розповів і про те, над чим Україні доведеться ще чимало попрацювати. Перш за все – систематизувати роботу. А також привести все до ладу на законодавчому рівні.

"У нас є певні проблеми законодавчого рівня, коли законодавець визначає, що має бути в армії. Яке вони до цього мають відношення?" – висловив невдоволення Олексій Данілов.

За його словами, військові мають робити замовлення, а держава має забезпечувати їх цим.

"І те, що замовили військові, має бути найсучасніше, воно має бути якісне і в достатній кількості. Тоді буде перемога", – наголосив Олексій Данілов.