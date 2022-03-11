Мощное сопротивление Украины: в Британии объяснили, что замедляет наступление оккупантов

Военное вторжение Российской Федерации в Украину всколыхнуло весь мир. Тут захватчики встретили яростное сопротивление. В Великобритании пояснили, что может замедлять наступление россиян.

В Минобороны Великобритании сообщили, что россияне увеличивают количество войск с целью окружения ключевых украинских городов. Главная причина такого шага – мощное сопротивление украинцев.

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Минобороны Британии о российских оккупантах

Согласно обновленным данным разведки Минобороны Великобритании, такая тактика уменьшит количество сил, доступных для того, чтобы продолжать наступление. Соответственно это еще больше замедлит продвижение российских захватчиков. Ведомство обнародовало эти данные по состоянию на 10 марта 2022 года.

В течение последней недели было много информации о протестах украинцев против российских военных в оккупированных городах. Речь идет о Мелитополе, Бердянске, Херсоне. При этом стало известно о задержании 400 украинских протестующих российскими войсками в Херсонской области 9 марта.

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