Мощное наводнение накрыло Тайвань: видео

С острова эвакуировали тысячи человек. Стихия оставила без света более восьми тысяч домов. Вода затопила улицы и автодороги.

По меньшей мере шесть человек стали жертвами наводнений на Тайване.

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Причиной наводнений стала так называемая "тропическая депрессия".



Вода на Тайване затопила улицы и автодороги



Сильные дожди не прекращались в регионе в течение нескольких дней, в некоторых районах уровень осадков составил более тысячи миллиметров.

К сожалению, наводнения на острове – не редкость, от мощных тайфунов он страдает чуть ли не каждое лето.

Напомним, 6 февраля 2018 года на севере острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой почти семь баллов по шкале Рихтера.