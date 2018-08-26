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Потужна повінь накрила Тайвань: відео

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Потужна повінь накрила Тайвань
Потужна повінь накрила Тайвань / Фото з відкритих джерел

З острова евакуювали тисячі осіб. Стихія залишила без світла понад вісім тисяч будинків. Вода затопила вулиці та автошляхи.

Щонайменше шестеро людей стали жертвами повеней на Тайвані.

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Причиною повеней стала так звана "тропічна депресія".

Повінь
Вода на Тайвані затопила вулиці та автошляхи

Сильні дощі не припинялись у регіоні протягом кількох днів, у деяких районах рівень опадів становив понад тисячу міліметрів.

На жаль, повені на острові – не рідкість, від потужних тайфунів він потерпає мало не щоліта.

Нагадаємо, 6 лютого 2018 року на півночі острова Тайвань стався землетрус магнітудою у майже сім балів за шкалою Ріхтера.

Теги: Стихійні лиха Китай
Джерело: 24 канал
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