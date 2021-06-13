Пограничные отделы на колесах: мощные автотепловизоры ездят вдоль границы на Волыни

Автотепловизор – как передвижной офис. Видит на несколько километров, распознает лицо за 500 метров и может 3 суток работать автономно. Уже 3 современных пограничных отдела на колесах ездят вдоль границы Украины с Польшей на Волыни.

Такой автомобиль имеет 12,5 тонны, полный привод, бак для горючего на 300 литров. Torsus специально предусмотрели для пограничных дорог. Цвет хаки маскирует транспортное средство в лесу, а настроить тепловизионный комплекс удается за 20 минут.

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Автотепловизор оснащен 4 мощными камерами

Автомобиль оснащен четырьмя камерами. Одна из них отслеживает территорию на подступах к нему, другая, тепловизионная, видит людей даже тогда, когда на изображении цветных мониторов нарушители сливаются с местностью.

Пограничники рассказали, что благодаря специальному оборудованию человек определяется за 300 метров, техника – до 3 километров.

Если нарушителей трудно видеть между деревьями, то их хорошо видно сверху. Синхронное применение квадрокоптеров и тепловизоров позволяет держать нарушителей в поле зрения, где бы они ни были.



Автотепловизор в Луцком пограничном отряде / Скриншот из видео 24 канала

Водитель тоже может видеть дорогу через тепловизионную камеру. В частности ночью, когда нужно ехать без включенных фар. В одну смену в автотепловизоре могут нести службу по меньшей мере 6 человек. Кроме этого, есть купе для отдыха.

В Пограничной службе отметили, что также в автомобиле есть:

шкаф для хранения вещей;

микроволновка;

электрический чайник.

По словам пограничников, новое оснащение – это очередной шаг в рамках реформирования и перевооружения ГПСУ по стандартам ЕС и НАТО. Кроме автотепловизоров, Луцкий пограничный отряд согласно международной программе получил более 140 радиостанций и 7 беспилотных авиационных комплексов.