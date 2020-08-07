Из-за сильных ливней в Южной Корее закрыли один из старейших мостов города. Это произошло впервые за последнее десятилетие.

Южную Корею накрыли мощные ливни, которые привели к масштабным подтоплениям и осложнениям в транспортном маршруте. Об этом сообщает издание Dong-A Ilbo.

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Власти Сеула ограничили для проезда один из старейших мостов города. Как известно, это был первый документ, выданный для моста Ханганг за последние 9 лет – с 28 июля 2011 года. Прибрежные парки вдоль реки Хан также закрыты и тщательно контролируются местными властями. Кроме того, для проезда закрыли часть дорог, ведущих к мосту.



Река Ханган вышла из берегов / donga.com

Жители прилегающих к мосту территорий сообщили о вероятности подтоплений собственных жилищ из-за ливней. В то же время местные власти заявили, что посещение речных районов во время наводнения слишком опасно и призвали граждан ждать проведения работы по восстановлению прибрежных парков.

Жители Сеула сообщили о вероятности подтоплений / EPA

Проведение работы по восстановлению прибрежной территории / EPA

Уровень воды в реке Ханган / Yonhap

Что этому предшествовало

2 августа власти Южной Кореи объявили в стране самый высокий – третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Сильные осадки привели к смещению грунта в некоторых районах. Стихия унесла жизни 16 граждан. Еще 11 – считаются пропавшими без вести.

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