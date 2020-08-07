Через сильні зливи в Південній Кореї закрили один із найстаріших мостів міста. Це сталося вперше за останнє десятиліття.

Південну Корею накрили потужні зливи, які призвели до масштабних підтоплень та ускладнень в транспортному маршруті. Про це повідомляє видання Dong-A Ilbo.

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Влада Сеула обмежила для проїзду один із найстаріших мостів міста. Як відомо, це був перший документ, виданий для мосту Ханганг за останні 9 років – з 28 липня 2011 року. Прибережні парки вздовж річки Хан також закриті і ретельно контролюються місцевою владою. Крім того, для проїзду закрили частину доріг, які ведуть до мосту.





Річка Ханган вийшла за береги / donga.com

Мешканці прилеглих до мосту територій повідомили про ймовірність підтоплень власних помешкань через зливи. Водночас місцева влада заявила, що відвідування річкових районів під час повені є надто небезпечним і закликала громадян чекати до проведення роботи по відновленню прибережних парків.

Мешканці Сеулу повідомили про ймовірність підтоплень / EPA



Проведення роботи по відновленню прибережної території / EPA

Рівень води в річці Ханган / Yonhap

Що цьому передувало

2 серпня влада Південної Кореї оголосила в країні найвищий – третій рівень реагування на надзвичайні ситуації. Сильні опади призвели до зсуву ґрунту в деяких районах. Стихія забрала життя 16 громадян. Ще 11 – вважаються зниклими безвісти.

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