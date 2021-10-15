По данным из Европейской системы спутникового наблюдения Copernicus, лава уничтожила 1548 зданий. Стихия накрыла территорию в 680 гектаров, что соответствует размеру примерно 950 футбольных полей.
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Поток лавы усилился
Общее количество эвакуированных лиц выросло до 7 тысяч. За последний период зафиксировали около 100 подземных толчков. Один из них имел магнитуду 4,5 – это сильнейший толчок с 19 сентября, когда началось извержение.
После обрушения северной стороны кратера, поток лавы усилился через населенные районы по направлению к морю. Через соответствующий обвал стихия разрушила более тысячи домов.
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А Пальма является одним из 8 островов архипелага Канарских островов, население составляет примерно 85 тысяч человек.
Извержение вулкана на Канарах: главное
- 19 сентября на испанском острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Эвакуировали примерно 6 тысяч человек из по меньшей мере 4 населенных пунктов у подножия вулкана.
- Уже 24 сентября вулкан вступил в новую опасную фазу, вследствие чего закрыли местный аэропорт.
- Впоследствии поток лавы из вулкана добрался до Атлантического океана. При контакте лавы с морской водой образовался токсичный пар.