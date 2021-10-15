За даними з Європейської системи супутникового спостереження Copernicus, лава знищила 1548 будівель. Стихія накрила територію в 680 гектарів, що відповідає розміру приблизно 950 футбольних полів.

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Потік лави посилився

Загальна кількість евакуйованих осіб виросла до 7 тисяч. За останній період зафіксували приблизно 100 підземних поштовхів. Один з них мав магнітуду 4,5 – це найсильніший поштовх з 19 вересня, коли почалося виверження.

Після обвалення північної сторони кратера, потік лави посилився через населені райони у напрямку до моря. Через відповідний обвал стихія зруйнувала понад тисяча будинків.

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Ла Пальма є одним з 8 островів архіпелагу Канарських островів, населення становить приблизно 85 тисяч осіб.

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