За даними з Європейської системи супутникового спостереження Copernicus, лава знищила 1548 будівель. Стихія накрила територію в 680 гектарів, що відповідає розміру приблизно 950 футбольних полів.
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Потік лави посилився
Загальна кількість евакуйованих осіб виросла до 7 тисяч. За останній період зафіксували приблизно 100 підземних поштовхів. Один з них мав магнітуду 4,5 – це найсильніший поштовх з 19 вересня, коли почалося виверження.
Після обвалення північної сторони кратера, потік лави посилився через населені райони у напрямку до моря. Через відповідний обвал стихія зруйнувала понад тисяча будинків.
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Ла Пальма є одним з 8 островів архіпелагу Канарських островів, населення становить приблизно 85 тисяч осіб.
Виверження вулкану на Канарах: головне
- 19 вересня на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Евакуювали приблизно 6 тисяч людей зі щонайменше з 4 населених пунктів біля підніжжя вулкану.
- Вже 24 вересня стихія вступила у нову небезпечну фазу, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт.
- Згодом потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворилися токсичні хмари.