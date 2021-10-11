Жителі острова 10 жовтня спостерігали новий потік лави, який завдав їм чергових збитків.
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На Канарах посилилося виверження вулкану
Внаслідок посилення стихії знищені 1 100 будівель, зокрема будинки, ферми та промислові споруди. Загальна площа руйнувань – майже 500 гектарів.
Посилення виверження вулкану сталось через обвал північного схилу кратера. Потоки розпеченої лави змітали на шляху велетенські брили, деякі були розміром з будинок.
На Канарах нова хвиля виверження вулкану / Фото АР
Реакція влади на чергову хвилю панування стихії
У місцевої влади очікування щодо подальшої активності вулкану не надто оптимістичні.
Ми не можемо сказати, що виверження, яке почалося 21 день тому, закінчиться найближчим часом,
– сказав міністр безпеки Канар Хуліо Перес.
Попри новий потік лави, жителів острова не евакуювали, оскільки вони вже й так перебувають у безпечній зоні.
Виверження вулкану на Канарах: що відомо
- На іспанському острові Ла-Пальма 19 вересня почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха.
- Щонайменше з 4 населених пунктів біля підніжжя вулкану евакуювали приблизно 6 тисяч людей.
- 24 вересня стихія вступила у нову вибухонебезпечну фазу. Через це закрили місцевий аеропорт.
- Ще через кілька днів потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворюються токсичні хмари.