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      Мощные ливни накрыли популярную страну для отдыха: впечатляющие фото, видео

      31 Читати новину українською
      Мощные ливни накрыли Черногорию
      Мощные ливни накрыли Черногорию / RTCG

      Непогода наделала беды в Черногории. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни к северу от столицы страны Подгорицы.

      По информации Yahoo News, из-за этого дороги стали непроездными. Автомобильное сообщение между столицей и северной частью страны приостановлено.

      К слову: Шторм "Амели" ударил по Испании, Франции и Италии: жуткие фото, видео

      В районе города Никшич десятки домов остались отрезанными от мира.

      чорногорія злива
      Ливни в Черногории

      Сильные ливни также прошли по побережью Адриатического моря, затопив улицы и дома в городе Херцег-Нови. Хоть там обильные осадки являются редкостью.

      чорногорія
      Авто будто плавают в воде

      чорногорія
      Дороги стали непроездными


      чорногорія
      Ливень затапливает дома

      Смотрите видео наводнения в Черногории:

       

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Чрезвычайное происшествие Черногория
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