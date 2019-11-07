Мощные ливни накрыли популярную страну для отдыха: впечатляющие фото, видео
Непогода наделала беды в Черногории. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни к северу от столицы страны Подгорицы.
По информации Yahoo News, из-за этого дороги стали непроездными. Автомобильное сообщение между столицей и северной частью страны приостановлено.
К слову: Шторм "Амели" ударил по Испании, Франции и Италии: жуткие фото, видео
В районе города Никшич десятки домов остались отрезанными от мира.
Ливни в Черногории
Сильные ливни также прошли по побережью Адриатического моря, затопив улицы и дома в городе Херцег-Нови. Хоть там обильные осадки являются редкостью.
Авто будто плавают в воде
Дороги стали непроездными
Ливень затапливает дома
Смотрите видео наводнения в Черногории: