Мощные ливни накрыли популярную страну для отдыха: впечатляющие фото, видео

Непогода наделала беды в Черногории. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни к северу от столицы страны Подгорицы.

По информации Yahoo News, из-за этого дороги стали непроездными. Автомобильное сообщение между столицей и северной частью страны приостановлено.

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В районе города Никшич десятки домов остались отрезанными от мира.



Ливни в Черногории

Сильные ливни также прошли по побережью Адриатического моря, затопив улицы и дома в городе Херцег-Нови. Хоть там обильные осадки являются редкостью.



Авто будто плавают в воде



Дороги стали непроездными





Ливень затапливает дома

Смотрите видео наводнения в Черногории: