10:05
7 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Привілеї для алкоголіків у Росії. Путін літописець
      Вєсті Кремля
      21:48, 6 листопада
      Вєсті.UA: Порошенко полює на Богдана. Лукашенко любить "Слугу народу"
      Вєсті.UA
      19:05, 6 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Потужні зливи накрили популярну країну для відпочинку: вражаючі фото, відео

      45 Читать новость на русском
      Потужні зливи накрили Чорногорію
      Потужні зливи накрили Чорногорію / RTCG

      Негода наробила лиха у Чорногорії. Сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту на північ від столиці країни Подґоріци.

      За інформацією Yahoo News, через це дороги стали непроїзними. Автомобільне сполучення між столицею та північною частиною країни припинене.

      До слова: Шторм "Амелі" вдарив по Іспанії, Франції та Італії: моторошні фото, відео

      В районі міста Никшич десятки будинків залишились відрізаними від світу.

      чорногорія злива
      Зливи у Чорногорії

      Сильні зливи також пройшли узбережжям Адріатичного моря, затопивши вулиці і будинки в місті Херцег-Нови. Хоч там рясні опади є рідкістю.

      чорногорія
      Авто ніби "плавають" у воді

      чорногорія
      Дороги стали непроїзними
      чорногорія
      Злива затоплює будинки

      Дивіться відео повені в Чорногорії: 

       

       

      blog_ava
      Жовтневий переворот: криваві наслідки для України
      сьогодні
      14149
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Чорногорія Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      сьогодні , 08:40 "НІ!" батарейкам та акумуляторам на смітнику
      Все про екологію 373
      Диджитализация поломанной страны
      сьогодні , 08:04 Диджитализация поломанной страны
      Олена Трибушна 757
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      6 листопада , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      1042
      "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео
      сьогодні , 07:58 "Шахтар" вирвав неймовірну нічию в "Динамо", забивши два голи в компенсований час: відео
      Михайло Гема 3691
      Жовтневий переворот: криваві наслідки для України
      сьогодні , 06:40 Жовтневий переворот: криваві наслідки для України
      Настя Сукач 14148
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук