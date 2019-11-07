Потужні зливи накрили популярну країну для відпочинку: вражаючі фото, відео

Негода наробила лиха у Чорногорії. Сильні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту на північ від столиці країни Подґоріци.

За інформацією Yahoo News, через це дороги стали непроїзними. Автомобільне сполучення між столицею та північною частиною країни припинене.

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В районі міста Никшич десятки будинків залишились відрізаними від світу.



Зливи у Чорногорії

Сильні зливи також пройшли узбережжям Адріатичного моря, затопивши вулиці і будинки в місті Херцег-Нови. Хоч там рясні опади є рідкістю.



Авто ніби "плавають" у воді



Дороги стали непроїзними



Злива затоплює будинки

Дивіться відео повені в Чорногорії: