Мощные сезонные дожди в Индии уже унесли жизни 511 человек
Из-за мощных муссонных дождей в Индии за месяц погибло 511 человек. Масштабная непогода бушует в 91 регионе страны.
Об этом со ссылкой на Центральную комиссию по водным ресурсам Индии (CWC), информирует Anadolu.
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Отмечается, что в 91 индийском регионе от наводнений и оползней пострадали 176 человек. Стихия повредили 55 тысяч домов, также утонуло более миллиона голов сельскохозяйственных животных.
Добавим, что эти сезонные дожди в Индии считают самыми сильными за последние 64 года.
Источник: 24 Канал
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