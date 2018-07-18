Мощные сезонные дожди в Индии уже унесли жизни 511 человек

Из-за мощных муссонных дождей в Индии за месяц погибло 511 человек. Масштабная непогода бушует в 91 регионе страны.

Об этом со ссылкой на Центральную комиссию по водным ресурсам Индии (CWC), информирует Anadolu.

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Отмечается, что в 91 индийском регионе от наводнений и оползней пострадали 176 человек. Стихия повредили 55 тысяч домов, также утонуло более миллиона голов сельскохозяйственных животных.

Добавим, что эти сезонные дожди в Индии считают самыми сильными за последние 64 года.