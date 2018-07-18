Потужні сезонні дощі в Індії вже забрали життя 511 людей
Через потужні мусонні дощі в Індії за місяць загинуло 511 людей. Масштабна негода вирує в 91 регіоні країни.
Про це з посиланням на Центральну комісію з водних ресурсів Індії (CWC), інформує Anadolu.
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Зазначається, що в 91 індійському регіоні від повеней та зсувів грунту постраждали 176 осіб. Стихія пошкодила 55 тисяч будинків, окрім цього, потонуло більше мільйона голів сільськогосподарських тварин.
Додамо, що ці сезонні дощі в Індії вважають найпотужнішими за останні 64 роки.
Джерело: 24 Канал
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