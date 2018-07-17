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Внаслідок виверження вулкана на Гаваях поранені 23 людини

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Виверження вулкану Кілауеа
Виверження вулкану Кілауеа / www.reuters.com

Всі пасажири знаходилися в човні, аж раптом вибух вулканічної лави почав водне плесо. Через опіки, десятьох людей відвезли до лікарні. Декілька із них з важкими травмами.

Про це повідомляє Reuters.

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Не менше 10 людей з важкими травмами були доставлені в лікарню на приватному автомобілі, а ще 10 осіб були обслужені фельдшерами в порту. Середній вік постраждалих – 23 роки.

Дивіться відео виверження вулкана:

Нагадаємо, востаннє цей вулкан наробив шкоди місяць тому. Тоді він зруйнував 5 житлових будинків і пошкодив інфраструктуру. Прокинувся вулкан на початку травня, і змусив близько двох тисяч людей покинути свої домівки. Лава спалила майже чотири десятки будинків, пошкодила мережу водопостачання і спровокувала тріщини на дорогах. Слід зазначити, що Кілауеа – один з найактивніших діючих вулканів на Землі.

Теги: виверження вулкану Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
Джерело: 24 Канал
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