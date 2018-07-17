На Гаваях вулкан створив новий острів: фото

Лава з вулкану Кілауеа, що на Гаваях, недалеко від північного краю Великого острова утворила новий мініатюрний острів.

Про це пише СNN. Новоутворений острівець є частиною потоку лави, який простягається під водою від берегової лінії. Читайте також: Вулкан Кілауеа осипав гавайців тисячами маленьких кристалів: неймовірне видовище Експерти пояснили, що на поверхню лаву виштовхнув підводний тиск. Це явище ще називають курганом. Новий острівець Лава на Гаваях