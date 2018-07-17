На Гаваях вулкан створив новий острів: фото
Лава з вулкану Кілауеа, що на Гаваях, недалеко від північного краю Великого острова утворила новий мініатюрний острів.
Про це пише СNN.
Новоутворений острівець є частиною потоку лави, який простягається під водою від берегової лінії.
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Експерти пояснили, що на поверхню лаву виштовхнув підводний тиск. Це явище ще називають курганом.
Новий острівець
Лава на Гаваях
Джерело: 24 Канал
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