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На Гаваях вулкан створив новий острів: фото

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Мініострів на Гаваях
Мініострів на Гаваях / СNN

Лава з вулкану Кілауеа, що на Гаваях, недалеко від північного краю Великого острова утворила новий мініатюрний острів.

Про це пише СNN.

Новоутворений острівець є частиною потоку лави, який простягається під водою від берегової лінії.

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Експерти пояснили, що на поверхню лаву виштовхнув підводний тиск. Це явище ще називають курганом.

Новий острівець

Лава на Гаваях

Теги: Фотоновини виверження вулкану Новини США
Джерело: 24 Канал
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