На Гавайях вулкан создал новый остров: фото

Лава из вулкана Килауэа, что на Гавайях, недалеко от северной оконечности Большого острова образовала новый миниатюрный остров.

Об этом пишет СNN. Новый островок является частью потока лавы, которая простирается под водой от береговой линии. Читайте также: Вулкан Килауэа осыпал гавайцев тысячами маленьких кристаллов: невероятное зрелище Эксперты объяснили, что на поверхность лаву вытолкнуло подводное давление. Это явление еще называют курганом. Новый островок​ Лава на Гавайях