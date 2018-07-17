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Телеканал новостей 24 Новости Фотоновости

На Гавайях вулкан создал новый остров: фото

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Мини остров на Гавайях
Мини остров на Гавайях / СNN

Лава из вулкана Килауэа, что на Гавайях, недалеко от северной оконечности Большого острова образовала новый миниатюрный остров.

Об этом пишет СNN.

Новый островок является частью потока лавы, которая простирается под водой от береговой линии.

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Эксперты объяснили, что на поверхность лаву вытолкнуло подводное давление. Это явление еще называют курганом.

Новый островок​

Лава на Гавайях

Теги: Новости США извержение вулкана Фотоновости
Источник: 24 Канал
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