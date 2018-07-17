В результате извержения вулкана на Гавайях ранены 23 человека

Все пассажиры находились в лодке, вдруг взрыв вулканической лавы всколыхнул водную гладь. Из-за ожогов десять человек увезли в больницу. Несколько из них с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Reuters.

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Не менее 10 человек с тяжелыми травмами были доставлены в больницу на частном автомобиле, а еще 10 человек были обслужены фельдшерами в порту. Средний возраст пострадавших – 23 года.

Смотрите видео извержения вулкана:

Напомним, последний раз этот вулкан наделал вреда месяц назад. Тогда он разрушил 5 жилых домов и повредил инфраструктуру. Проснулся вулкан в начале мая, и заставил около двух тысяч человек покинуть свои дома. Лава сожгла почти четыре десятка домов, повредила сеть водоснабжения и спровоцировала трещины на дорогах. Следует отметить, что Килауэа – один из самых активных действующих вулканов на Земле.