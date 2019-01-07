Мощные снегопады в Украине: где ограничено движение транспорта
В Запорожской области из-за резкого ухудшения погодных условий уже ограничили движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".
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Ограничили движение транспорта, чтобы избежать вероятных пробок. Так как сильный ветер образует снежные заносы в полметра высотой, что значительно затрудняет движение по автодорогам.
Следовательно, с самого утра движение транспорта ограничено на двух дорогах государственного значения: трассах Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Токмак – Бердянск.
Источник: 24 канал
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