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      Мощные снегопады в Украине: где ограничено движение транспорта

      17 Читати новину українською
      Мощные снегопады в Украине
      Мощные снегопады в Украине / Фото из открытых источников

      В Запорожской области из-за резкого ухудшения погодных условий уже ограничили движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств.

      Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

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      Ограничили движение транспорта, чтобы избежать вероятных пробок. Так как сильный ветер образует снежные заносы в полметра высотой, что значительно затрудняет движение по автодорогам.

      Следовательно, с самого утра движение транспорта ограничено на двух дорогах государственного значения: трассах Одесса – Мелитополь – Новоазовск и Токмак – Бердянск.

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Транспорт Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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