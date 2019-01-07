Потужні снігопади в Україні: де "Укравтодор" обмежив рух транспорту
У понеділок, 7 січня, у Запорізькій області через різке погіршення погодних умов обмежили рух для великовагових та маршрутних транспортних засобів.
Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".
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Обмежили рух транспорту, аби уникнути ймовірних заторів. Адже сильний вітер утворює снігові замети до півметра заввишки, що значно ускладнює рух автошляхами.
Відтак, від самого ранку рух транспорту обмежено на двох дорогах державного значення: трасах Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, та Токмак – Бердянськ.
Джерело: 24 канал
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