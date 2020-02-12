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      Мощные военные учения провели на Ровненщине: фото и видео

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      Военные учения на Ровненщине / 24 канал

      Масштабные учения по территориальной обороне провели на Ровненщине. Чтобы усовершенствовать свои навыки, собрались 250 военных со всей Украины. Чему учились и что практиковали – читайте дальше.

      Участники вели условный бой: представители Сил специальных операций имитировали противника, а резервисты отрабатывали тактику.

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      Пока одни вели условный бой, другие стреляли. Занятия по огневой подготовке – неотъемлемая часть обучения.

      На этом учебном месте люди отрабатывают, как правильно стрелять из автомата Калашникова по неподвижным целям. Каждый военный обязан уметь и дать отпор агрессору,
      – отметил руководитель батальона территориальной обороны из Дубна Виктор Филимоненко.

      навчання рівненщина
      Участники вели имитированный бой / Фото 24 канал

      Участники ознакомились и с современными образцами вооружения и военной техники, также больше узнали о снайперском оборудовании. Прежде всего, главной задачей для военных было научиться давать отпор и работать в команде.

      навчання рівненщина
      Участников ознакомили с различными образцами вооружения / Фото 24 канал

      Военные навчання на Ровненщине / Фото 24 канала

      К слову, это первое мероприятие, в котором привлекли всех руководителей территориальной обороны Украины.

      Кроме военных привлекается еще и гражданский сектор во главе с руководителями местных органов самоуправления. Скоординировать их действия – это чрезвычайно сложная и важная задача,
      - отметил и. о командующего Сухопутных войск ВСУ Анатолий Баргилевич.

      Видео 24 канала: мощные военные учения провели на Ровненщине

       

      Как правильно выбрать тонометр
      12 февраля
      472
      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины Ровно Оружие Вооруженные силы Украины
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