Потужні військові навчання провели на Рівненщині: фото та відео

Масштабні навчання з територіальноїх оборони провели на Рівненщині. Аби вдосконалити свої навики, зібрались 250 військових з усієї України. Чому навчалися і що практикували – читайте далі.

Учасники вели умовний бій: представники Сил спеціальних операцій імітували противника, а резервісти відпрацьовували тактику.

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Поки одні вели умовний бій, інші стріляли. Заняття із вогневої підготовки – невід'ємна частина навчання.

На цьому навчальному місці люди відпрацьовують, як правильно стріляти з автомата Калашникова по нерухомих цілях. Кожен військовий зобов'язаний вміти і дати відсіч агресору,

– зазначив керівник батальйону територіальної оборони з Дубна Віктор Філімоненко.



Учасники вели імітований бій / Фото 24 канал

Учасники ознайомилися і з сучасними зразками озброєння та військової техніки, також більше довідалися про снайперське обладнення. Насамперед, головним завданням для військових було навчитися давати відсіч і працювати у команді.



Учасників ознайомили з різними зразками озброєння / Фото 24 канал

Військові навчання на Рівненщині / Фото 24 каналу

До слова, це перший захід, у якому залучили всіх керівників територіальної оборони України.

Крім військових залучається ще й цивільний сектор на чолі з керівниками місцевих органів самоврядування. Скоординувати їхні дії – це надзвичайно складне і важливе завдання,

– наголосив в.о командувача сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Відео 24 каналу: потужні військові навчання провели на Рівненщині