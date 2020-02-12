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      Потужні військові навчання провели на Рівненщині: фото та відео

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      ВІйськові навчання на Рівненщині / 24 канал

      Масштабні навчання з територіальноїх оборони провели на Рівненщині. Аби вдосконалити свої навики, зібрались 250 військових з усієї України. Чому навчалися і що практикували – читайте далі.

      Учасники вели умовний бій: представники Сил спеціальних операцій імітували противника, а резервісти відпрацьовували тактику.

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      Поки одні вели умовний бій, інші стріляли. Заняття із вогневої підготовки – невід'ємна частина навчання.

      На цьому навчальному місці люди відпрацьовують, як правильно стріляти з автомата Калашникова по нерухомих цілях. Кожен військовий зобов'язаний вміти і дати відсіч агресору,
      – зазначив керівник батальйону територіальної оборони з Дубна Віктор Філімоненко. 

      навчання рівненщина
      Учасники вели імітований бій / Фото 24 канал

      Учасники ознайомилися і з сучасними зразками озброєння та військової техніки, також більше довідалися про снайперське обладнення. Насамперед, головним завданням для військових було навчитися давати відсіч і працювати у команді.

      навчання рівненщина
      Учасників ознайомили з різними зразками озброєння / Фото 24 канал

      Військові навчання на Рівненщині / Фото 24 каналу

      До слова, це перший захід, у якому залучили всіх керівників територіальної оборони України.

      Крім військових залучається ще й цивільний сектор на чолі з керівниками місцевих органів самоврядування. Скоординувати їхні дії – це надзвичайно складне і важливе завдання,
      – наголосив в.о командувача сухопутних військ ЗСУ Анатолій Баргилевич.

      Відео 24 каналу: потужні військові навчання провели на Рівненщині

       

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Рівне Зброя Збройні сили України Новини України
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