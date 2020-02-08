Техніка війни: Ракети РС-80 "Оскол" прийняли на озброєння. Модернізований винищувач Су-27УБ

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – стало відомо про прийняття на озброєння 80-міліметрових некерованих авіаційних ракет РС-80 "Оскол" для ураження наземних цілей. Запорізький державний завод "МіГремонт" передав одній з бригад тактичної авіації модернізований навчально-бойовий винищувач Су-27УБ.

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Про те, чим українські військові вертольоти й літаки здатні відповісти ворогу – розповіли військовий журналіст Геннадій Салівон, начальник відділу авіації ПК "Центр" Володимир Кравченко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, старший викладач відділення конструкції та технічного обслуговування озброєння Ярослав Рослік.

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► Під час візиту в Україну президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав з головою нашої держави Володимиром Зеленським угоду про співпрацю у сфері оборони. Зокрема, домовлено про постачання літаків Ан-178, а також військову допомогу нашим Збройним силам турецькими товарами на 36 мільйонів доларів.

► Компанія "Артем" виставила на продаж три літаки дочірньої компанії "Артем-Авіа". Це авіасудна для контейнерних перевезень Ан-26Б.

► Держконцерн "Укроборонпром" закликав прем’єр-міністра не допустити позбавлення заводу "Радар" двох ділянок у Києві загальною площею майже 3,5 гектара.

► 30 січня в Одесі вперше самостійно вийшов в море майбутній середній розвідувальний корабель ВМС "Лагуна". Закладений на заводі «Кузня на Рибальському» та спущений на воду 23 квітня 2019 року, зараз він проходить ходові випробування та дообладнується на підприємстві "Судноверф Україна".

► Спеціалісти Старокраматорського машинобудівного заводу освоїли виробництво стволів для 122-міліметрових артилерійських систем. Основною гарматою, на яку можна їх встановлювати, є буксирувана гаубиця Д-30.

► Українські патрульні катери "Айленд" отримали обіцяні 25-міліметрові автоматичні гармати М-110, які використовуються у спарених артустановках 2М-3М.

► Цього тижня стало відомо про прийняття на озброєння 80-міліметрових некерованих авіаційних ракет РС-80 "Оскол" для ураження наземних цілей. Вперше ракети від держкомпанії "Артем" пройшли випробування влітку 2018 року. Ними озброюються літаки, вертольоти Мі-2 та Мі-8, а також наземні платформи з пусковими блоками.

► 5-9 лютого в індійському місті Лакхнау пройшла Міжнародна виставка сухопутних та військово-морських озброєнь DefExpo-2020. В ній взяло участь 800 індійських та 170 іноземних компаній і делегації з 35 країн світу. Україна була представлена вісьмома компаніями та презентувала нову програму модернізації танків Т-72.

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