Мощный митинг в Софии опроверг фейк Кремля, что "болгары не поддерживают Украину"

В Болгарии прошел мощный митинг в поддержку Украины. Люди вышли на улицы Софии, чтобы опровергнуть лживые заявления России о том, что якобы "болгары не поддерживают Украину".

На кадрах заметно людей с украинскими флагами, которые скандируют "Слава Украине" и другие популярные лозунги в нашем государстве. Акция состоялась 24 марта.

Заметьте Из-за мирных протестов людей, россияне прибегают к террору на временно оккупированных территориях

Болгары вышли на митинги в поддержку Украины

Ранее в Болгарии прокремлевская партия "Возрождение" организовала пророссийский митинг.

После этого болгары устроили массовое шествие в Софии в поддержку Украины.

По словам организаторов акции, так София ответила на слова посла России в Болгарии, что якобы болгарский народ не поддерживает Украину,

– сообщили при СНБО.

На митинге люди выкрикивали "Слава Украине", "Смерть врагам", "Украина превыше всего". А также они обратились к своему правительству с просьбой занять более жесткую позицию в поддержку Украины против российской агрессии.

Люди поддержали акцию в Софии: смотрите видео

Фото и видео акции люди выкладывают по хештегу #StandWithUkraine. С начала полномасштабного вторжения России во многих странах Евросоюза, США, Канаде, Великобритании и других странах прошли массовые акции в поддержку Украины.

Местное издание bnr.bg также написало, что люди собрались вечером. Они прошли шествием с украинским и белорусским флагами.

Завершили шествие минутой молчания по погибшим украинцам. Вместо свечей люди засветили фонарики на мобильных телефонах.

Митинг в Софии / Фото bnr.bg

Кстати, в этот же день Центр противодействия дезинформации рассказал, что враг проводит митинги для дезинформирования мирового сообщества.

В частности, такие митинги Москва цинично провела в Сербии, Болгарии, Армении и Сирии.

Пропаганда РФ продолжает распространять фейки: перепутали технику украинских защитников и оккупантов – смотрите видео