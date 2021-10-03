Мощный пожар в Риме едва не разрушил мост XIX века: впечатляющие фото

На юге Рима ночью 2 октября вспыхнул мощный пожар. Она едва не разрушил "Железный мост", возведенный еще в XIX веке.

Спасатели несколько часов боролись с огнем, чтобы обуздать пламя. К счастью, жертв или пострадавших в результате пожара нет.

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Во время пожара обвалился участок моста длиной примерно 7 метров. Основная часть выстояла, однако деформировалась из-за высоких температур. Некоторые конструкции моста падали в реку Тибр.

Причины возникновения пожара

Причины пожара пока не установлены, однако правоохранители рассматривают все версии. Известно, что возгорание изначально возникло в зданиях, расположенных под сооружением. Не исключают, что мог загореться мусор.

СМИ сообщают, что под мостом нередко собираются бездомные. Там также находились газовые баллоны, которые они использовали для отопления и которые могли взорваться, когда начался пожар. Затем пламя быстро перекинулось на конструкцию моста, поскольку через него также проходят газовые трубы и электрические провода.

Что известно о мосте в Риме

Официальное название моста – Ponte dell'industria (Мост промышленности, индустриальный мост). Его построила бельгийская компания. Основные работы провели в Англии, после чего мост по частям привезли в Италию и собрали в Риме.

Возведенный в 1862 – 1863 годах "Железный мост" соединяет районы Маркони и Остиенсе на юге итальянской столицы. Сейчас мост закрыт и неизвестно, когда он снова начнет функционировать.

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Как выглядит мост после пожара / фото DIP, Vigili del Fuoco