Непогода спровоцировала бомбогенез

Сложные погодные условия накрыли регионы утром в субботу, 29 января. Тогда 5 штатов объявили чрезвычайное положение.

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Где объявили чрезвычайное положение:

в штатах Нью-Йорк,

Нью-Джерси,

Мэриленд,

Род-Айленд,

Вирджиния.

Из-за сильного ветра и снега на выход пришлось отменить почти 6000 авиарейсов. Синоптики предупредили, что низкие температуры останутся на большей части востока, а снежная буря должна перейти в штат Мэн.

Национальная метеорологическая служба (NWS) заявила, что шторм подвергся бомбогенезу. То есть холодный воздух смешивался с теплым морским воздухом, что привело к быстрому падению атмосферного давления. Из-за этого жителей Бостона призвали выходить на улицу только при крайне важной необходимости. А в случае долговременной поездки – брать с собой зимний набор для выживания.

По всему северо-востоку США объявили метельное предупреждение, впервые с 2018 года.

Ни одна дорожная бригада в мире не справится с этим, а это значит, что все дороги по сути закрыты,

– сказал метеоролог Мэтью Капуччи.

В Нью-Йорке выпало 60 сантиметров снега: видео

Последствия непогоды для Штатов

В Бостоне выпало 60 сантиметров снега

К вечеру субботы электроэнергии не было в более 80 тысячах домов в штате Массачусетс.

Метеорологи сообщили, что за час выпадало 8 – 10 сантиметров снега.

В некоторых частях штата Нью-Йорк выпал 61 сантиметр снега. Коммунальные службы пытались справиться с толстым слоем снега, покрывшим популярные туристические места Нью-Йорка.

Полиция Нью-Джерси призвала жителей не усложнять для них работу и не выходить на улицу.

В Коннектикуте остановили автобусные рейсы и закрыли несколько мостов.

Несмотря на предупреждения, в Нью-Йорке дети катались на санках в Центральном парке, а в парке Вашингтон-сквер люди бросались снежками.



Развлечения в Центральном парке / Фото New York Post

В Нью-Йорке люди радуются снегу: видео