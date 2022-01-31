Негода спровокувала бомбогенез
Складні погодні умови накрили регіони зранку у суботу, 29 січня. Тоді 5 штатів оголосили надзвичайний стан.
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Де оголосили надзвичайний стан:
- у штатах Нью-Йорк,
- Нью-Джерсі,
- Меріленд,
- Род-Айленд,
- Вірджинія.
Через сильний вітер та сніг на вихід довелося скасувати майже 6000 авіарейсів. Синоптики попередили, що низькі температури залишаться на більшій частині північного сходу, а снігова буря має перейти до штату Мен.
Національна метеорологічна служба (NWS) заявила, що шторм зазнав бомбогенезу. Тобто холодне повітря змішувалося з теплим морським повітрям, що призвело до швидкого падіння атмосферного тиску. Через це мешканців Бостона закликали виходити на вулицю лише за вкрай важливої необхідності. А у разі довготривалої мандрівки – брати з собою зимовий набір для виживання.
По всьому північному сході США оголосили хуртовинне попередження, вперше з 2018 року.
Жодна дорожня бригада у світі не впорається з цим, а це означає, що всі дороги по суті закриті,
– сказав метеоролог Метью Капуччі.
У Нью-Йорку випало 60 сантиметрів снігу: відео
Наслідки негоди для Штатів
- У Бостоні випало 60 сантиметрів снігу.
- До вечора суботи електроенергії не було у понад 80 тисячах будинків у штаті Массачусетс.
- Метеорологи повідомили, що за годину випадало 8 – 10 сантиметрів снігу.
- У деяких частинах штату Нью-Йорк випав 61 сантиметр снігу. Комунальні служби намагалися впоратися з товстим шаром снігу, що покрив популярні туристичні місця Нью-Йорка.
- Поліція Нью-Джерсі закликала жителів не ускладнювати для них роботу й не виходити на вулицю.
- У Коннектикуті зупинили автобусні рейси та закрили кілька мостів.
Попри попередження, у Нью-Йорку діти каталися на санчатах у Центральному парку, а в парку Вашингтон-сквер люди кидалися сніжками.
Розваги у Центральному парку / Фото New York Post
У Нью-Йорку люди радіють снігу: відео